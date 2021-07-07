خلال لقائه بـ”كوبيش”.. عقيلة: مجلس النواب شرع في تجهيز قانون انتخاب الرئيس

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” اليوم بمكتبه في مدينة القبة ، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” يان كوبيش ” ، حيث بحث مع المبعوث الأممي خلال اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي ، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

و أكد للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته ، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية ، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.