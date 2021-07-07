خلال لقائه بـ”كوبيش”.. عقيلة: مجلس النواب شرع في تجهيز قانون انتخاب الرئيس

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” اليوم بمكتبه في مدينة القبة ، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” يان كوبيش ” ، حيث بحث مع المبعوث الأممي خلال اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي ، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.
و أكد للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته ، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية ، كما أكد والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
أضف تعليقـك