«المشري» يبحث مع نائبيه الطعون على الطلبات المرفوضة للترشح للمناصب السيادية

اجتمع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، مع النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، لبحث الطعون المقدّمة ممن لم تُجَزْ طلباتهم للترشح للمناصب السيادية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، على فيسبوك، في بيان، أن “المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، وبحضور النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، اليوم الأربعاء،عقد اجتماعه الثاني؛ للنظر في الطعون المقدّمة ممن لم تُجَزْ طلباتهم للترشح للمناصب السيادية”.

وأوضح البيان، أنه سوف “يتم نشر محاضر النظر في الطعون أولاً بأول، ترسيخًا لمبدأ الشفافية”.