“صالح” يؤكد للمبعوث الأممي التزام البرلمان بالاستحقاق الانتخابي المرتقب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار،عقيلة صالح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وأكد عقيلة صالح، لكوبيش، خلال اللقاء، على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، إضافة إلى توزيع الداوئر الانتخابية في أنحاء ليبيا للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.
كما أكد رئيس مجلس النواب، على وفاء المجلس بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية ، كما أكد فخامته والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في
موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
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