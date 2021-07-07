“صالح” يؤكد للمبعوث الأممي التزام البرلمان بالاستحقاق الانتخابي المرتقب

التقى رئيس مجلس النواب المستشار،عقيلة صالح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد عقيلة صالح، لكوبيش، خلال اللقاء، على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، إضافة إلى توزيع الداوئر الانتخابية في أنحاء ليبيا للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.

كما أكد رئيس مجلس النواب، على وفاء المجلس بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية ، كما أكد فخامته والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات في

موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

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