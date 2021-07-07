وزارة المالية تحيل مرتبات شهر يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إحالة أذونات صرف مرتبات شهر يوليو الجاري لجميع القطاعات الممولة من الخزينة العامة، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى الجهات المعنية.

يذكر أن وزير المالية بالحكومة المؤقتة أوضح خلال كلمته أمام مجلس النواب في طبرق، أن إعداد الميزانية العامة لهذا العام شُكلت بموجب الطرق المعدة مسبقاً لمشروع ميزانية الدولة، لافتاً بأنه تم صرف كافة المرتبات في موعدها المحدد منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة زمام الأمور.

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