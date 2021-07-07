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جلسة تدريبية في سرت لتمكين الشباب في نشر السلام والتعايش المجتمعي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت أولى الجلسات التدريبية حول تمكين الشباب في نشر السلام والتعايش المجتمعي والمصالحة وحل النزاعات، والتي انطلقت ضمن مشروع أساس لتدريب وتمكين الشباب لصناعة السلام بمشاركة 20 شابا من المدينة، ومن المفترض أن تستمر الدورة لمدة 3 أيام بتنظيم من منظمة الميزان للتنمية والتعاون مع المجلس البلدي سرت ومفوضية المجتمع المدني.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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