جلسة تدريبية في سرت لتمكين الشباب في نشر السلام والتعايش المجتمعي

انطلقت أولى الجلسات التدريبية حول تمكين الشباب في نشر السلام والتعايش المجتمعي والمصالحة وحل النزاعات، والتي انطلقت ضمن مشروع أساس لتدريب وتمكين الشباب لصناعة السلام بمشاركة 20 شابا من المدينة، ومن المفترض أن تستمر الدورة لمدة 3 أيام بتنظيم من منظمة الميزان للتنمية والتعاون مع المجلس البلدي سرت ومفوضية المجتمع المدني.

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