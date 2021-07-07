المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحتفل بتأسيس الاتحاد النسائي الليبي العام

أقيم بالمركز الاعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء احتفالية للجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد النسائي العام على مستوى ليبيا. والذي يشرف عليه كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية IFES.

وحضر الاحتفالية رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح وعضوة المجلس الاستفادة رباب حلب وعضوة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ومندوبين عن بعثة الأمم المتحدة ومجلس الاعلى للدولة ووحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي وحقوق الحريات لدعم المرأة وعدد من النساء الفاعلات على مستوى ليبيا.

وعبرت رئيسة اللجنة التحضيرية للاتحاد في كلمتها عن سعادتها للعرس الانتخابي الذي يجمع نساء ليبيا ويكون اول مسار ديمقراطي حر تتم فيه توحيد الجهود على كل المسارات الديمقراطية.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح ان الاتحاد النسائي الليبي يعد من المنظمات العريقة التي لها باع طويل في دعم المرأة الليبية وأضاف ان دور المفوضية هو دور داعم لهذا التوجه بدعمها للعملية الانتخابية التي ستنطلق منها لنيل حقوقها وواجباتها في هذا المجتمع للمشاركة في اتحاد القرار السياسي.

وأوضحت عضوة منظمة الايفس في كلمتها دور المنظمة في انشاء هذا الاتحاد بالتعاون مع اللجنة التحضيرية مند عام 2017. والتنسيق في انشاء النظام الأساسي للاتحاد واللوائح التنظيمية.

من جانبها أيضا أعربت مندوبة قسم المرأة لبعث دعم الأمم المتحدة في ليبيا عن تمنياتها على انتخاب الاتحاد الذي يكون فاعل وعامل في سبيل التقدم والإنماء للمرأة الليبية.

وفي ختام الحفل تم تقديم عرض مرئي يوضح عمل اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي العام.

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