صالح يؤكد لـ كوبيش التزام البرلمان بالاستحقاق الانتخابي المرتقب

أخبار ليبيا 24
التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وبحسب بيان المجلس، أكد عقيلة صالح، لـ كوبيش، خلال اللقاء، على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، إضافة إلى توزيع الداوئر الانتخابية في أنحاء ليبيا للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.
كما أكد على وفاء المجلس بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية ، كما أكد فخامته والمبعوث الأممي على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
أضف تعليقـك