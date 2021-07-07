أزمة “مياه الصرف الصحي” تُهدّد مدينة أوباري

تقرير 218

الأزمات التي حلت على البلاد لم تستثن مدينة أوباري التي باتت شوارعها غارقة في مياه الصرف الصحي ما جعل السكان يعبرون عن استيائهم من هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم.

طفح الكيل .. فلم تعد أوباري تحتمل الأزمات التي منها أزمة مياه الصرف الصحي التي أغرقت شوارع المدينة وباتت من الكوارث التي تهدد صحة السكان ، دون حلول تلوح في الأفق ، إذ يشكو المواطنون من عجز شركة المياه والمجلس البلدي عن صيانة الأضرار الواقعة بالبنى التحتية في المدينة.

هذه البركة هي واحدة من البرك التي تنبعث رائحتها الكريهة والحشرات الضارة صوب الأحياء المكتظة بالسكان ، وفيما يستمر جريان المياه الملوثة ، تبقى الآمال معقودة بالوعود الملقاة على عاتق الحكومة لإنهاء هذه الأزمة في أقرب الآجال

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