وزير الدفاع الإيطالي: سلوكيات خفر الساحل الليبيين مع المهاجرين.. غير مقبولة

وصف وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويري، إطلاق عناصر من خفر السواحل الليبي النارعلى قارب يقل مهاجرين في نهاية الشهر الماضي بـ”السلوكيات غير المقبولة”.

وأوضح غويريني خلال جلسة استماع الأربعاء أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول مشاركة إيطاليا في البعثات العسكرية الدولية، أن السلطات الليبية نفسها دانت سلوك القبطان وأمرت بإجراء تحقيق، وهو موقف أعتقد أنه غير مسبوق، يقول الوزير الإيطالي.

وكان جهاز حرس السواحل الليبي، قد أصدر بيانا تعقيبا على ما نشرته وسائل الإعلام الدولية المختلفة” عن حادثة إطلاق النار، حيث أعرب عن إدانته لأي تصرفات أو أفعال تخالف المعايير والقوانين المحلية والدولية، ووعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يثبت مخالفته للتشريعات والقوانين النافذة.