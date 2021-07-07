العائب: المشاورات بين لجنة النواب واللجنة الوزارية انتهت بتعديل الميزانية

أخبار ليبيا 24

قالت عضو مجلس النواب، حليمة العائب، إن اجتماعاً عقد بين لجنة المالية ولجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب لاستكمال المشاورات مع اللجنة الوزارية، لتعديل مشروع قانون الميزانية حسب ما تفضل به أعضاء النواب من ملاحظات في جلسة الإحاطة الاثنين الماضي.

وأوضحت العائب لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاربعاء، أن العمل جار على تقديم التقرير النهائي المعدل من اللجنة في جلسة الأثنين المقبل حول الميزانية العامة للدولة 2021، وستكون الجلسة للبث في مشروع قانون الميزانية والتصويت عليه.

وأشارت العائب إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته بحضور رئاسته كاملة، وبحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والوكلاء، وطرحت ملفات مهمة منها ملف الصحة والكهرباء وبعض الملفات الأخرى، وخلصت الجلسة بما يخص الميزانية بالعودة للمشاورات بين لجنة التخطيط والموازنة و لجنة المالية واللجنة الوزارية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وتم تعليق الجلسة حينها.