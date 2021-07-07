تظاهرات بسبب انقطاع الكهرباء في جبل نفوسة

ندد عدد من المتظاهرين بجادو والرجبان والزنتان وظاهر الجبل، خلال احتجاج لهم بمحطة كهرباء شكشوك بانقطاع الكهرباء عن مدنهم لساعات طويلة تجاوزت اثنتين وسبعين ساعة في بعض المدن كالقلعة وظاهر الجبل.

المتظاهرون عبروا عن رفضهم لأي برنامج طرح أحمال بمنطقة جبل نفوسه كونها ليست بحاجة لذلك باعتبار أن محطة الرويس قادرة على تأمين احتياجات المنطقة من الكهرباء، كما طالب المتظاهرون الشركة العامة للكهرباء بالإسراع في تركيب محول كهربائي جديد في محطة شكشوك لتغذية المنطقة بالكهرباء وإنهاء معاناة أهالي المنطقة.

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