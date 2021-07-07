بسبب تفشي كورونا بتونس..  وزير الصحة يتفقد معبر رأس جدير للإطلاع على سير العمل

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي محمد الزناتي، معبر رأس جدير للاطلاع على سير العمل بالمنفذ وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا في الدولة الشقيقة تونس.

وذكر حساب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على فيسبوك، في بيان، أن وزير الصحة رافقه في جولته كلًا من مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار، ووكيل وزارة الداخلية، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع تقابلى بمقر الديوانية بالجمهورية التونسية بحضور وزير الصحة التونسي ووالي المنطقة الجنوبية للجمهورية واتفق الجانبان على الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من الجانبين التونسي والليبي للمسافرين.

وأردف البيان، أنه “تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من مختصين في مجال الصحة التونسي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتباحث والتشاور حول آخر المستجدات لفيروس كورونا وما يمكن اتخاذه من إجراءات للقضاء على هذا فيروس”.

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش الزيارة قام وزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة تفقدية لمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني للوقوف على مستوى الجهوزية للمكتب، كما قام الوزير بتسليم سيارة إسعاف مجهزة لمكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ.