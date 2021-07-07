دعوات وزارية لعقد شراكات تدعم تحقيق السلام

بحث اجتماع وزاري ضم وزير الاقتصاد، سلامة الغويل، ووزير الدولة لشؤون المهجرين، أحمد أبو خزام، وعددا من المدراء والخبراء، آفاق ومجالات التعاون بين الوزارات والمجلس.

ولفت المجتمعون إلى إقامة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالمهجرين والنازحين وحقوق الإنسان

اقتصاديا، شدد المجتمعون على ضرورة تطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية واستحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية وإعادة الإعمار في البلديات.

وتشريعا، تطرق المجتمعون إلى أهمية إصدار تشريع خاص يهدف إلى ترسيخ أسس ومواثيق العيش السلمي.

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