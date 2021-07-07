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المشري يبحث مع نائبيه الطعون على الطلبات المرفوضة للترشح للمناصب السيادية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، خالد المشري، مع النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري،  لبحث الطعون المقدّمة ممن لم تُجَزْ طلباتهم للترشح للمناصب السيادية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، على فيسبوك، في بيان، أن “المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، وبحضور النائب الأول محمد بقي،  والنائب الثاني صفوان المسوري، اليوم الأربعاء،عقد  اجتماعه الثاني؛ للنظر في الطعون المقدّمة ممن لم تُجَزْ طلباتهم للترشح للمناصب السيادية”.

وأوضح البيان، أنه سوف “يتم نشر محاضر النظر في الطعون أولاً بأول، ترسيخًا لمبدأ الشفافية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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