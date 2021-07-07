«أبو خزام» يطالب مفوضية الانتخابات بتخصيص مراكز اقتراع للنازحين بالداخل والخارج

طالب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد ابوخزام”، من رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتخصيص مراكز اقتراع للنازحين بالداخل والخارج.

جاء ذلك في خطاب وجهه «أبو خزام» إلى رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اطلعت عليه «الساعة 24»، حول مشاركة النازحين داخليا والمهجرين بالخارج من التصويت والترشح في أية عملية انتخابية وحقهم المكفول بموجب التشريعات الوطنية والأطر القانونية الدولية ذات الصلة.

وقال الوزير في خطابه: إن “مشاركة المواطنين المهجرين سواء بالداخل والخارج في العملية الانتخابية هدف استراتيجي للحكومة”، مؤكدًا أن “مشاركتهم، ستعزز من الشعور بالانتماء الوطني لديهم لكونها واجبا يقع عليهم ومسؤولية مباشرة في اختيار من يمثلهم أو من ينوب عنهم، بما في ذلك ترشحهم”.

ودعا الوزير، إلى “عقد اجتماع فني عاجل للوصول إلى وضع خطة متكاملة لإشراك النازحين في العملية الانتخابية المرتقبة في شهر ديسمبر القادم، حسب أماكن نزوحهم الموجودين بها وفق المعلومات و البيانات الموجودة بالوزارة”.

وشدد الخطاب، على “ضرورة اتخاذ خطوات سريعة موجهة بتعليمات المفوضية للإدارات الفنية بالمفوضية بالعمل على تخصيص محطات أو مراكز اقتراع للنازحين بالداخل و المهجرين بالخارج المهجرين”.