طرمال تشارك بمؤتمر التعاون الإسلامي للمرأة وتلتقي وزيرة الأسرة التركية في القاهرة

شاركت وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، حورية طرمال في أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، الذي تستضيفه مصر. كما التقت على هامش المؤتمر وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانيك.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء إن المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري بالقاهرة «يطرح موضوع مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد – 19 وما بعدها، بالإضافة إلى مناقشة مختلف القضايا والتحديات المتعلقة بالعدالة والمساواة بين الجنسين واقتراح الحلول المناسبة بهدف تعزيز التعاون بين دول الأعضاء لمواجهة تلك التحديات».

وأضاف المصدر أن طرمال التقت على هامش المؤتمر، مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية دريا يانيك، وبحثت معها «سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات»، وأكدت طرمال «على مد يد التعاون من قبل وزيرة المرأة التركية، وتبادل الخبرات علي صعيد السياسي والاقتصادي».

من جهتها، بينت الوزيرة التركي، أن «العلاقات الليبية التركية ليست بجديدة، وإنما متأصلة منذ القدم» وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا