ليبيا وتونس تتفقان على رفع مستوى الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي محمد الزناتي رفقة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار ووكيل وزارة الداخلية، بزيارة إلى معبر رأس جدير للاطلاع على سير العمل بالمنفذ وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا في الدولة الشقيقة تونس.

وعقد اجتماع تقابلى بمقر الديوانية بالجمهورية التونسية بحضور وزير الصحة التونسي ووالي المنطقة الجنوبية للجمهورية.

واتفق الجانبان، على الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من الجانبين التونسي والليبي للمسافرين، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من مختصين في مجال الصحة التونسي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتباحث والتشاور حول آخر المستجدات لفيروس كورونا وما يمكن اتخاذه من إجراءات للقضاء على هذا فيروس.

وعلى هامش الزيارة قام وزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة تفقدية لمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني للوقوف على مستوى الجهوزية للمكتب، كما قام وزير الصحة بتسليم سيارة إسعاف مجهزة لمكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ.

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