الدبيبة: نصف مليار دينار لدعم البلديات

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وبحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكم المحلي، المالية، التخطيط، الاقتصاد والتجارة، الإسكان والتعمير، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة وبمشاركة عمداء البلديات من كافة مناطق ليبيا.

خلال الاجتماع القى الدبيبة كلمة حث فيها عمداء البلديات على تقديم الخدمات للمواطنين رغم قلة الإمكانيات المادية والفنية لبلدياتهم.

كما أعلن عن دعم البلديات بمخصصات مالية بالباب الثالث بقيمة اجمالية تبلغ 500 مليون دينار ليبي، وكذلك إصدار قرار بشأن الايرادات المحلية ونقل الاختصاصات من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة الحكم المحلي.

واشاد عدد من عمداء البلديات خلال مداخلاتهم بالدور الإيجابي والفعال لحكومة الوحدة الوطنية من خلال دعم الإدارة المحلية وتفعيل دور البلديات.

ويستمر انعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال اليوم والغد بمدينة طرابلس بمشاركة كافة عمداء البلديات والذي لم ينعقد بهذا المستوى من المشاركة في السابق.