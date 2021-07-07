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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

07 July, 2021

تتواصل الدورات التأهيلية لمنتسبي ومنتسبات مديرية أمن الجفرة، حول القانون العام وقانون العقوبات والمرور وقانون الإجراءات، إضافة إلى اللغات والشريعة.

فيما أكد رئيس قسم العلاقات والتدريب بمديرية أمن الجفرة أن الدورات التي جاءت بناء على تعليمات مدير مديرية أمن الجفرة العميد، علي التريكي، تهدف لرفع كفاءة رجال الشرطة ليتسنى لهم بسط الأمن وفرض القانون.