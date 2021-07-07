فريق فني إيطالي إلى ليبيا لتبادل خبرات مكافحة الحرائق

أعلنت السلطات الايطالية أن فريقا فنيا توجه اليوم الاربعاء إلى ليبيا لمساعدة السلطات المحلية بشأن نظم مكافحة الحرائق، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وجاء في البيان أن «الفريق المكوّن من خمسة مسؤولين، ثلاثة من الدفاع المدني واثنان من فرقة الإطفاء الوطنية، غادر مطار شامبينو متوجها إلى ليبيا، في مهمة، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

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واوضح البيان الإيطالي أن مهمة الفريق الفني في ليبيا تهدف إلى «تبادل الممارسات الجيدة في مكافحة الحرائق مع السلطات المحلية».

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات الليبية عن نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة على حرائق اندلعت في مناطق الجبل الأخضل والجنوب جراء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.

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