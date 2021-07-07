الفضيل يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون البرلماني

بحث رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله الفضيل، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، سبل تعزيز قدرات البرلمانات، موضحا في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أن تعزيز العمل البرلماني سيكون له أثر كبير على محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.

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