الفضيل يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون البرلماني

بحث رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله الفضيل، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، سبل تعزيز قدرات البرلمانات، موضحا في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أن تعزيز العمل البرلماني سيكون له أثر كبير على محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.
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قناة ليبيا
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