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الفضيل يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون البرلماني

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله الفضيل، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، سبل تعزيز قدرات البرلمانات، موضحا في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي أن تعزيز العمل البرلماني سيكون له أثر كبير على محاربة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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