تكتلات وأحزاب تدعو لإجراء الانتخابات في موعدها

مجموعة من الأحزاب والتكتلات السياسية وجهت خطابا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريتش، وأعضاء مجلس الأمن والمبعوث الخاص إلى ليبيا .. في ذات السياق .. عبرت فيه عن استيائها من عرقلة بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإقرار القاعدة الدستورية، داعية إلى اتخاذ اللازم لتطبيق بنود خارطة الطريق للوصول إلى انتخابات ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا