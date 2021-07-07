أسماء الخوجة: بعض النواب تحفظوا على أبواب الطوارئ والتنمية بميزانية الحكومة

أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، أن “هناك بعض التحفظات من قبل الأعضاء على بعض الأبواب الواردة في ميزانية الحكومة، ومنها باب الطوارئ وباب التنمية، وربما هذا ما عطل إقرار الميزانية”.

وقالت «الخوجة» في تصريحات خاصة لموقع لـ”عربي21″ القطري، أن “جلسة البرلمان أمس الإثنين خصصت كلها للاستماع إلى الحكومة والوزراء الحاضرين بخصوص ما تم من أعمال وخطوات منذ منحهم الثقة”.

وأضافت أنت “تلك الجلسة كانت للاستماع وإبداء الملاحظات على بعض الأمور، ومنها ملف الميزانية العامة، وليست للمساءلة بمعناها المعروف”.

وأوضح؛ أما “بخصوص الميزانية العامة للدولة تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان بعقد اجتماع مشترك مع وزير المالية ووزير التخطيط، لوضع تقديرات الميزانية وإجراء التعديلات المطلوبة، ثم عرض التقرير النهائي للجنة للاستماع إليه من قبل الأعضاء والتصويت عليها”، على حد قولها.