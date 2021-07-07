قبائل الطوارق تطالب حفتر بإكمال الطريق النضالي والترشح للانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

قال الناطق الرسمي باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي، أن المجلس يطالب القائد العام للجيش الوطني بإكمال الطريق النضالي وترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد كويوي أن مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا يثني على دور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية فيما يتعلق بإقليم فزان، مشيرا أن المجلس يتابع مجريات الأحداث المتعاقبة والمتتالية في ليبيا عامة والجنوب خاصة والجهود المبذولة من قبل قيادة الجيش.

وقال كويوي، ” نثني على الدور الفاعل للجيش الوطني في إقليم فزان خلال المراحل السابقة والتضحيات التي قدمها أبنائنا من منتسبي الوحدات العسكرية”، وتابع،”إن التضحيات والجهود لم تذهب سدى وما نشاهده على أرض الواقع خير دليل على ذلك”.