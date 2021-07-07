أهالي غات يعلنون دعمهم لحراك فزان الوطني

أعلن أهالي غات في بيان لهم، دعمهم الكامل لحراك فزان الوطني، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية التي تعاني منها البلدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.

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