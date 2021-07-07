أهالي غات يعلنون دعمهم لحراك فزان الوطني

أعلن أهالي غات في بيان لهم، دعمهم الكامل لحراك فزان الوطني، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية التي تعاني منها البلدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
«الدبيبة» يتسلم تقرير المراجعة الدولية الخاص بمركزي «طرابلس والبيضاء»
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
غويريني: «إيريني» تستأنف تدريب خفر السواحل الليبي بدفع من إيطاليا
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
جول تفقدية للمدارس التي تعرضت للتدمير والتخريب
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قبائل الطوارق تطالب حفتر بإكمال الطريق النضالي والترشح للانتخابات الرئاسية
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك