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أهالي غات يعلنون دعمهم لحراك فزان الوطني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن أهالي غات في بيان لهم، دعمهم الكامل لحراك فزان الوطني، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية التي تعاني منها البلدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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