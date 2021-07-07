دومة: غياب الدولة الليبية جعلنا مسخرة للدول.. ولا رجوع لها إلا بالانتخابات

انتقد عضو مجلس النواب مصباح دومة صمت السلطات الليبية إزاء الانتهاكات التركية.

وقال دومة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “الخارجية التركية غاضبة بسبب تدنيس علمها، والسلطات الليبية صامتة لانتهاك سيادتها من وزير دفاع تركيا”.

وأضاف دومة: “السؤال هل يستطيع مسئول عسكري ليبي أن ينزل في مطار أنقرة بدون إذن السلطات التركية؟”.

وأكد النائب البرلماني قائلا: “غياب الدولة جعلنا مسخرة للدول ولا رجوع لها إلا بالانتخابات”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعلم التركي بعد أن ألقى به بعض الشباب من مدينة طبرق أمام مقر مجلس النواب على الأرض بحيث يدهسه المارة.

ووصفت الخارجية التركية، في بيان هذا الأمر بالعمل القبيح، وقالت: “ندين بشدة العمل القبيح ضد علمنا أمام المبنى المؤقت لمجلس النواب خلال محادثات الميزانية التي عقدت في 5 يوليو 2021 في طبرق، ليبيا”​​​.

واستكمل البيان “فور علمنا بهذا العمل الشنيع، قامت سفارتنا في طرابلس بالمبادرات الكتابية والشفوية اللازمة لدى وزارة الخارجية الليبية وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الاستفزازات ومنع تكرار مثل هذه الاستفزازات”.

وواصل البيان “أن هذا الاعتداء على علمنا الذي يمثل استقلالنا وقيمنا المقدسة لن يحقق هدفه أبدًا وأن الرد اللازم سيأتي من الشعب الليبي الصديق والشقيق قبل غيره”.