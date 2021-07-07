إيطاليا ترسل فريقا إلى ليبيا لتبادل الخبرات في نظم مكافحة الحرائق

أعلنت السلطات الايطالية أن فريقا فنيا توجه، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا لمساعدة السلطات المحلية بشأن نظم مكافحة الحرائق.

وجاء في البيان، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن «الفريق المكوّن من خمسة مسؤولين، ثلاثة من الدفاع المدني واثنان من فرقة الإطفاء الوطنية، غادر مطار شامبينو متوجها إلى ليبيا، في مهمة، بتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

وأوضح البيان الإيطالي أن مهمة الفريق الفني في ليبيا تهدف إلى «تبادل الممارسات الجيدة في مكافحة الحرائق مع السلطات المحلية».

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان السلطات الليبية عن نجاح فرق الدفاع المدني في السيطرة على حرائق اندلعت في مناطق الجبل الأخضل والجنوب جراء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية.