استقبال أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية

استقبل مطار سبها الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية، وذلك بعد توقفه لأكثر من ثلاث سنوات.

يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، الذي تعهد بحلحلة المشاكل التي تواجه الخطوط الليبية وفقا لمنصة حكومتنا.

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