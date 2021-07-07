وصول سيولة نقدية إلى فرعي مصرف الوحدة في سرت

تسلمت إدارتا مصرف الوحدة الفرع الرئيسي وفرع الجامعة بمدينة سرت سيولة نقدية في إطار توفير السيولة لزبائن بالمصرفين.

وقال رئيس قسم الحسابات الجارية بمصرف الوحدة الرئيسي بسرت لـ«بوابة الوسط» إن إدارة الفرع ستشرع في توزيع السيولة على زبائن المصرف قريبا عن طريق مندوبي المكونات الاجتماعية بسرت.

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وأوضح المصدر أن سقف السحب للمواطنين سيكون بين 1500 وألفي دينار وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويعد مصرف الوحدة بسرت من أول وأكبر المصارف التجارية العاملة في المدينة ولديه قرابة 50 ألف حساب جاري ويليه مصرف التجاري الوطني الذي لديه قرابة الـ 43 ألف حساب جاري.

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