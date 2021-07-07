وزير الاقتصاد والتجارة يطلع على الخطة الاستثمارية للنادي الأهلي ببنغازي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية، للاطلاع على المشاريع الاستثمارية للنادي بالمدينة.

وشارك في اللقاء نائب مدير مركز تنمية الصادرات ومدير مكتب شؤون الديوان ببنغازي وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ولفيف من جماهير النادي بالمدينة بمقر الوزارة في بنغازي.

وتضمنت المشاريع الاستثمارية للنادي إنشاء وحدات سكنية وتنفيذ أسواق تجارية ومبان خدمية بمنطقة قاريونس.

وأشاد الوزير بالخطة الاستثمارية لإدارة النادي مؤكداً أنها تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة وخلق فرص عمل متنوعة لاستقطاب الشباب.