“عن طريق المحكمة”.. مواطن يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيل شراء خردة بالمدينة الرياضية بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف مواطن فضل عدم نشر اسمه لأخبار ليبيا 24 عن تفاصيل نقل قوالب خرسانية وحديد ومركبات آليه متهالكة ومحروقة من داخل مجمع المدينة الرياضية في بنغازي.

وأكد المواطن، اليوم الاربعاء، إنه اشترى تلك المواد عن طريق مزاد علني أقيم بحكم محكمة، لافتًا إلى أن ما اشتراه هو قوالب خرسانية وسقالة وسيارات محروقة ومتهالكة.

وأوضح المواطن، أن عددًا من الموظفين سبق أن رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة التركية المنفذة لمشروع تطوير مجمع المدينة الرياضية، بسبب عدم دفعها لمستحقاتهم ومرتباتهم.

وكانت الشركة التركية قد توقفت عن إكمال المشروع وغادرت البلاد على وقع أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011.

وأضاف المواطن، أن المحكمة حكمت لصالح الموظفين بأن يتم الحجز عن أي شيء منقول داخل المدينة الرياضية، كالحاويات والآليات الثقيلة، والتب جميعها حرقت خلال الحرب التي شهدتها بنغازي خلال السنوات الماضية.

وأفاد المواطن، أن المحكمة بدورها أعلنت عن بيع تلك المواد في مزاد علني، مؤكدًا أن المزاد رسي عليه وقد اشترى الخردة عن طريق المحكمة.

كما أكد أنه تسلم الخردة بعد شرائها عن طريق هيئة الشباب والرياضة، وهناك محضر تسليم واستلام بحضور مركز الشرطة والأمن الداخلي، كما تم تسليم نسخ المحاضر إلى آمر الغرفة الأمنية المشتركة ووكيل وزارة الداخلية.