محلل سياسي: الأساس الدستوري للانتخابات في يد الأطراف الخارجية

قال خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية، إن فشل ملتقى جنيف أثبت بما لا يدع أي مجال للشك، أن التسوية الليبية معقَّدة للغاية، بل تتأثَّر بالأطراف الخارجية المتداخلة بشكل سلبي وواضح.

وأضاف المنتصر في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الإجماع على الأساس الدستوري المنظم للانتخابات المقبلة، في أيدي هذه الدول، وليس بأيدي أطراف الداخل الليبي.

وتابع المحلل السياسي: “كان على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات، على الأطراف التي تعرقل عملية التوافق على موعد الانتخابات، في هذا الوقت الحساس، وحتى استبدال أي من أعضاء ملتقى الحوار، الذين رفضوا تمرير الأساس الدستوري، من دون أسباب حقيقية”.