وزير الخارجية الكرواتي يوجه رسالة إلى «المنقوش»

استقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، اليوم الأربعاء، سفير كرواتيا المعتمد لدى ليبيا غير المقيم.

وسلم سفير كرواتيا لدى ليبيا وكيل وزارة الخارجية رسالة خطية موجهة من وزير الخارجية الكرواتي إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء محمد المنقوش.

ومن جانب آخر، كان أخر لقاءات نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، مع نظيرها السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله، الإثنين الماضي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الجانبان، أهمية دعم جميع السبل والجهود الدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والمضي قدماً نحو مزيد من التنمية والازدهار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء، الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا.