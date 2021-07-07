الأوجلي: الإخوان يسعون لإفشال أي توافق سياسي لا يخدم مصالحهم

رأى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، أن التعثر في جنيف تسبب في إرباك عام بالمشهد ونسف الأرضية التي ستجرى عليها الانتخابات، ما قد يحتم على الأطراف الدولية الفاعلة اللجوء لتأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى حين إتمام الإجراءات القانونية اللازمة للانتخابات.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في المدة المتبقية من العام الجاري، قال الأوجلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن المشكلة الأساسية والمتمثلة في فشل ملتقى الحوار السياسي في الإيفاء بالالتزام الذي وضعه المبعوث الأممي يان كوبيش شرطا لنجاح العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم وجود أية مؤشرات إيجابية بشأن الوصول للقاعدة الدستورية في وقت قريب، ما سيهدد مستقبل انتخابات ديسمبر، رغم إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها الكاملة لهذا الاستحقاق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الإخوان يسعون -وسيظلون- بكل السبل الممكنة، لإفشال أي توافق سياسي لا يخدم مصالحهم الخاصة، وهو ما حدث من أعضاء ملتقى الحوار المحسوبين على التنظيم والذين أعلنوا صراحة عن إفشال التوافق على القاعدة الدستورية التي لا تتماشى مع أهوائهم، فضلا عن محاولة تغيير بنود الاتفاق السياسي.