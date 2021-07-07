ليبيا الان

الأوجلي: الإخوان يسعون لإفشال أي توافق سياسي لا يخدم مصالحهم

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، أن التعثر في جنيف تسبب في إرباك عام بالمشهد ونسف الأرضية التي ستجرى عليها الانتخابات، ما قد يحتم على الأطراف الدولية الفاعلة اللجوء لتأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى حين إتمام الإجراءات القانونية اللازمة للانتخابات.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في المدة المتبقية من العام الجاري، قال الأوجلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن المشكلة الأساسية والمتمثلة في فشل ملتقى الحوار السياسي في الإيفاء بالالتزام الذي وضعه المبعوث الأممي يان كوبيش شرطا لنجاح العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدم وجود أية مؤشرات إيجابية بشأن الوصول للقاعدة الدستورية في وقت قريب، ما سيهدد مستقبل انتخابات ديسمبر، رغم إعلان مفوضية الانتخابات جاهزيتها الكاملة لهذا الاستحقاق.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الإخوان يسعون -وسيظلون- بكل السبل الممكنة، لإفشال أي توافق سياسي لا يخدم مصالحهم الخاصة، وهو ما حدث من أعضاء ملتقى الحوار المحسوبين على التنظيم والذين أعلنوا صراحة عن إفشال التوافق على القاعدة الدستورية التي لا تتماشى مع أهوائهم، فضلا عن محاولة تغيير بنود الاتفاق السياسي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الحمد لله على غباوة الاخوان فهم دائما يختار اسوأ اختيار ينتهى بهلاكهم والادلة عديدة :-
    اولها اختيار السيسى وزيرا للدفاع فى مصر ظنا انه اخوانى تخيل غباء اكثر من ذلك تلميذ طنطاوى المخلص يحل محله !!
    وثانيا غزوة الصندوق عندما قالوا عكس مايقال فى ليبيا البرلمان اولا لانهم كانوا جاهزين اكثر من غيرهم بعد اقصاء الحزب الوطنى ورفضوا مطالب المعارضة الدستور اولا مع انه كان هناك بالفعل دستور توافقى وقعت عليه كل قوى المعارضة المصرية بما فيها اللخوان وهو دستور استاذى فى العمل السياسى حلمى مراد
    وما اضحكنى يوم فض رابعة قال لى احد الزملاء المخدوعين فى الاخوان ان السيسى امه يهوديه فقلت له خلاص يعدموا من عيته فى هذا المنصب وبعد تفكير عميق عرف انى اقصد مرسى فغادر المكان زعلان .
    والمضخك ان غزوة الصندوق كانت خازوق شربه الخوان وكان سببا فى هلاكه فى صدام غير محسوب لانه بين شوية صراصير وجيش قوى انتهى بسحقهم ومن كانوا يتوعدوا الجيش المصرى اما فى السجون او ينتظرهم الاعدام وحتى مرشدهم العام دخل عالم النسيان ولم يعد احد يهتم به حتى فى تركيا وقطر الكل يقول فليتحمل نتيجة غباوته هو وعقله المفكر خيرت الشاطر .
    اما اخوان ليبيا فامامهم ايام سوداء فاردوغان يسعى لبيع تركته فى ليبيا بنا فيها حريم السلطان مقابل صفقة مع مصر واليونات ولكن الكل يصر على خروجه بالمجان على الاقل ظاهريا وقد تكون هناك صفقات مع اردوغان تحت الطاولة حيث يعرض عليهم حماية مطار كابول ودخول المستنقع الافغانى الذى فشلت فيه امربكا امام طالبان بعد عشرين سنة من الخسائر المادية والبشرية الكبيرة فهل يفلح جيش المرتزقة التركى !!

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