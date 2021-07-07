الزناتي يوقع 10 عقود لدعم مستشفى الجغبوب العام

ليبيا – وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الثلاثاء وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية 10 عقود خاصة لدعم مستشفى الجغبوب العام.

العقود شملت بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة استشاريين في التخصصات التالية: “أنف وأذن وحنجرة، وباطنة، وأطفال، ومكافحة الأمراض، ونساء وولادة”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لدعم مستشفيات الجنوب بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، للتقليل من النقص الحاصل في التخصصات الطبية، وتوفير خدمات طبية يسهل الحصول عليها من قِبل المواطنين.