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الصور يتابع آخر المستجدات حول سير العمل لمنع الاعتداءات على أملاك الدولة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الثلاثاء في مكتبه برئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العقيد عبد الحكيم صالح.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية آخر المستجدات حول سير العمل في تنفيذ التعليمات الصادرة من قبل الصور في متابعة ومنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك متابعة الأعمال الجارية من قبل الجهات المختصة في تنفيذ المهام المسندة إليها في ضبط هذه المخالفات.

بدوره، استعرض رئيس الفرع تقرير مفصل للنائب العام حول ما تم إنجازه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منع الانتهاكات وضبط المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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