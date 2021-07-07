وزارتا الصحة والداخلية تتفقان على وضع خطة مشتركة للتعامل مع الوضع الوبائي المستجد

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء الغرفة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الداخلية، بحضور مدير وموظفي إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، ومستشاري كل من الوزارتين؛ وذلك لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

الاجتماع تمحور -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة- حول التطور الملحوظ وازدياد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومدى جهوزية مراكز العزل، والوضع الوبائي للدول المجاورة.

كما عُرض خلال الاجتماع أهم المشاكل التي تواجه الوزارتين في مجابهة فيروس كورونا.

وناقش المجتمعون آلية تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي، والقاضي بإغلاق منفذ وازن الحدودي، والرفع من التدابير الوقائية والاحترازية بالمنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتطرق الاجتماع إلى توحيد الجهود والتعاون من أجل توعية وتثقيف المواطن بالتدابير اللازم اتخاذها لتجنب الإصابة.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية موحدة بين وزارة الصحة والمتمثلة في إدارة الطوارئ الصحية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الداخلية، من خلال دعم وتعاون وزارة الداخلية مع وزارة الصحة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الوضع الوبائي، كما تم الاتفاق على تفعيل غرفة مركزية بين الوزارتين، ووضع خطة مشتركة بخصوص المنافذ.

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