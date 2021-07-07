المنفي يطلع على أهم العراقيل التي تواجه قطاع النفط والغاز في البلاد

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء بوزير النفط والغاز محمد عون، وذلك للوقوف على أهم العراقيل التي تواجه قطاع النفط والغاز في ليبيا.

المنفي ثمن بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الدور الكبير الذي يقوم به العاملون في قطاع النفط والغاز رغم قلة الإمكانات، وحرصهم على العمل للمحافظة على المصدر الأساسي للدخل في ليبيا.

وناقش اللقاء نشاط وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، والصعوبات والتحديات التي تواجهها.

بدوره، أثنى المنفي على دور قطاع النفط والعاملين به وخاصة خلال السنوات الماضية، وحرصهم على استمرار العمليات النفطية، والعمل على زيادة معدلات الإنتاج رغم الظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، وحرصهم على العمل كجسم واحد متكامل محايد رغم الانقسامات.

وأطلع وزير النفط والغاز المنفي على عمل الوزارة، والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية التابعة لها، ومعدلات الإنتاج والعراقيل التي تواجهها لزيادة الإنتاج وتحسين القطاع النفطي في ليبيا.

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