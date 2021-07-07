مرغم: على الحكومة عدم الاعتراف بعقيلة صالح ومطالبة نواب الجنوب بانتخاب رئيس للبرلمان

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم إنه على حكومة الوحدة الوطنية عدم الاعتراف برئاسة عقيلة صالح للبرلمان ولا بمنحه الثقة.

مرغم الموالي بشدة لتركيا أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى ضرورة أن تطالب الحكومة أعضاء الجنوب بالاجتماع لانتخاب رئيس مجلس النواب، ومطالبته بعقد جلسة لمثول الحكومة أمامه وأداء اليمين والحصول على الثقة، واعتماد الميزانية، وغير ذلك هو عبث، بحسب قوله.

وأضاف: “ليس هناك أي حياة نيابية حقيقية وبرلمان حقيقي يمثل إرادة المواطنين، ويستطيع النائب أن يمثل ويعبر عن إرادته ورأيه بكل صراحة وحرية إلا عندما حضروا لطرابلس، لا يجوز لحفتر كعسكري أن يأمر الأجسام السياسية أو يوجهها في حال لم تجري الانتخابات إلى أن الحرب ستعود”.

وقيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ مجلس النواب عقد جلسته الرسمية في موعدها برئاسة عقيلة صالح والحكومة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ولكن تفاجأ الجميع بأن عقيلة صالح قال: إن الجلسة ليست للميزانية ومشروعها، بل لمساءلة الحكومة حول أدائها في الـ 100 يوم الأولى بعد منحها الثقة، كيف تعلق؟

ج/ المهزلة ليست هنا، بل من يمثل تيارانا في هذه المعركة السياسية، سلسلة التنازلات لم تنتهِ بعد، وبدأت من الصخيرات عندما لم يعترف مجلس النواب به ولم يقره رغم أن اتفاق الصخيرات يقول إن مجلس النواب يستمد شرعيته ووجوده القانوني من اتفاق سياسي ولكن ظل طرف مصر على اتفاق الصخيرات والمضي به، رغم أن الطرف الآخر لا يعترف به، هذه واحدة من خطوات المهزلة التي نشهدها في الحوارات.

تم الاتفاق على أن مجلس النواب تكون رئاسته من حصة المنطقة الجنوبية باي حق يستمر عقيلة صالح بالرئاسة وعقد جلساته ويذهب الدبيبة ليأخذ منه الثقة أصلًا، كان على جميع أطراف الحوار أن يتمسكوا بتنفيذ الاتفاق الذي اتفقوا عليه في بوزنيقة وتونس وأي واحدة من الجحور التي يمشون إليها، هم لا يحترمون أنفسهم، هؤلاء السياسيون الذين يمثلونا لا يحترمون تعهداتهم ولا يحترمون الاتفاقيات التي يبرمونها ويتنازلون ويتمسك الطرف الآخر بها، عندما رفض مجلس النواب الصخيرات انتظروه خمس سنوات ولم يعقد جلسة رسمية إلا بعد أن كان هناك تهديد بتجاوز مجلس النواب، ولكنه في جلسة الثقة وحلف اليمين لم يكن قانونيًا، وحسب الاتفاق كان على مجلس النواب أن يرأسه رئيس من الجنوب، وأعضاء الجنوب عليهم أن يتفقوا على رئيس ينتخبونه في ما بينهم، ومن ثم يطلب هذا الرئيس مجلس النواب الانعقاد في أي مكان في ليبيا ويمنح الثقة للحكومة أو لا يمنحها ويسائلها، ما هذا العبث بمصير الليبيين والنصوص وما قيمتها؟

س/ ذكرت أن العيب ربما ليس في عقيلة صالح ولكن ربما في الطرف الآخر الذي يمثل فبراير، هل عقيلة صالح هو من القوة بحيث لا يمكن معارضته ويستدعي كل هذه التنازلات؟ ما مكمن القوة لدى عقيلة صالح؟

ج/ ليس مكمن قوة عند عقيلة صالح، هو ضعف وانحناء للطرف الآخر، المهم، الأطراف التي تحاور تقول لنمشي في جنيف وبوزنيقة وأنا أتكلم وأعطيكم ما تريدونه وأنجز ما هو واجب علي، لماذا لا يتمسكون؟ اتفقتم على اتفاق سياسي تمسكوا به للتوقف الحرب.

س/ اليوم هناك حكومة جديدة، كيف يمكنها أن تتعامل مع العرقلة التي يقوم بها عقيلة صالح؟

ج/ تعلن أنها لن تعترف برئاسة عقيلة صالح للبرلمان وأنها لا تعترف بمنحه الثقة وتطلب من أعضاء الجنوب أن يجتمعوا لانتخاب رئيس مجلس النواب، ويطلب الرئيس عقد جلسة ويمثل أمامه الحكومة وتحلف أمامه اليمين، وتطلب منه الثقة واعتماد الميزانية، وغير ذلك هو عبث.

س/ ما مصلحة عقيلة صالح في عرقلة إصدار الميزانية؟

ج/ إذا سلم الميزانية وانطلقت الحكومة في عملها لم يعد يبتزها بشيء، هناك ابتزازات ومساومات وطلب تعيينات وسفراء وما لا يحصى من الطلبات التي لا تنتهي عند هذا الفريق، حتى هؤلاء لا يمثلون برقة، من استطاع أن يخرج من برقة ويهاجر لطرابلس هاجر، هؤلاء يمثلون جيوبهم وخاصتهم.

س/ ماذا تعلق على تصريحات سالم قنيدي؟

ج/ للأسف سالم القنيدي قال نصف الحقيقة والنصف الآخر أن عقيلة حوله مجموعة يرشيها ويغريها بمصالح ومهمات، لكن خطيئتهم الكبرى من 4-8-2014 عندما ذهبوا لعقد جلسة تحت حماية الانقلابي حفتر المنقلب على الإعلان الدستوري الذي انتخبت أنت بموجبه وجمد الإعلان الدستوري، كيف تقبلون أن تعقدوا جلساتكم تحت حمايته؟ هل سيحترم الإعلان الدستوري، ويحترم القانون وسيادتكم؟ جزء من النواب كانوا غير راضين عما يفعله عقيلة ولم يتمكن عقيلة من رشوتهم، جزء منهم خائفون من مصير سهام سرقيوة؛ لذلك لا يستطيعون تحت سيطرة وحماية الإرهابي حفتر، ليس هناك أي حياة نيابية حقيقية وبرلمان حقيقي يمثل إرادة المواطنين ويستطيع النائب أن يمثل ويعبر عن إرادته ورأيه بكل صراحة وحرية، لا يستطيعون أن يعبروا عن أرائهم إلا عندما حضروا لطرابلس، هذا هو ما يجري، لا يجوز له كعسكري أن يأمر الأجسام السياسية، أو يوجهها في حال لم يجروا الانتخابات إلى أن الحرب ستعود.

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