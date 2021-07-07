رفقة مجموعة أطفال.. المنفي يودع طبرق بإطلاق “حمائم بيض”

أطلق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة مجموعة أطفال عددا من الحمائم البيض قبل مغادرته طبرق.

وقال المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24″، إن المنفي غادر رفقة وزير الداخلية خالد مازن مدينة طبرق مساء اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى العاصمة طرابلس.

وأقيمت مراسم توديع، أشرفت عليها مؤسسة دار السلام لمواهب الأطفال بالتنسيق مع إدارة مطار طبرق الدولي، وأطلق الرئيس رفقة الأطفال عدداً من الحمائم البيض تعبيراً عن السلام من مدينة طبرق دار السلام، وتغنى الأطفال بكلماتٍ معبرة عن السلام، تحدثوا فيها عن حقوق الأطفال ورعايتهم وتوفير المنُاخ الملائم لهم للعيش الكريم.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد وصل السبت الماضي إلى طبرق قادماً من جمهورية مصر العربية، وعقد بطبرق سلسلة من الاجتماعات التشاورية.