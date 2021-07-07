السايح: تأخر استلام القوانين الانتخابية تمثل العائق الوحيد أمام المفوضية

ليبيا – قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه بإطلاق عملية تحديث سجل الناخبين وصلت المفوضية إلى الجاهزية الكاملة، ودخلت في تنفيذ العملية الانتخابية المقرر تنفيذها باقتراع 24 ديسمبر.

السايح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” اليوم الأربعاء أوضح أن المفوضية في أعلى مستويات الجهوزية، مشيرًا إلى أن تحديث سجل الناخبين عملية استباقية لتوفير الوقت في المراحل المتتالية الخاصة بتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر.

وأكد أن مسألة تأخر استلام القوانين الانتخابية المتمثلة في القاعدة الدستورية تمثل العائق الوحيد أمام المفوضية، لافتًا إلى أنها قد تؤدي إلى الضغط على مراحل العملية الانتخابية فنيًا للوصول إلى الانتخابات.

السايح أشار إلى فشل الاتفاقات السياسية بداية باتفاق الصخيرات وانتهاء باتفاقي تونس وجنيف.

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