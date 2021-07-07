الشكشاك: على الحكومة الإيفاء بوعودها ودفع القيمة الأخيرة للمتضررين من مدينتي مصراتة وتاورغاء

ليبيا – قال رئيس مجلس تاورغاء المحلي عبد الرحمن الشكشاك إن 2300 عائلة عادت لتاورغاء حتى الآن، وتقيم إقامة رسمية بها، لكنها تعيش ظروف سيئة، إلا أنها تعد “جيدة” إذا ما قورنت بإقامتها السابقة في المخيمات.

الشكشاك وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الثلاثاء، أوضح أن العلاقات مع مدينة مصراتة ممتازة، وأفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة، واتفاق المصالحة يسير بشكل إيجابي.

وطالب الحكومة الإيفاء بوعودها، ودفع القيمة الأخيرة للمتضررين من الطرفين.

وأوضح أن عدد المدارس التي فتحت أبوابها 3 مدارس تعليم أساسي، وكلية جامعية، وهناك 3 مدارس ننتظر تجهيزها، و3 أخرى ننتظر تعاقد وزارة التعليم، لصيانتها.

الشكشكاك احتتم تصريحه بالقول: “تاورغاء اليوم بحاجة إلى دفع قيمة جبر الضرر لسكانها؛ ليتمكنوا من صيانة بيوتهم، وإنشاء وحدات سكنية بشكل عاجل لمن تهدمت بيوتهم بشكل كامل، وقد طالبنا بإنشاء 1000 وحدة سكنية سابقًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية