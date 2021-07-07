حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس في ليبيا

توقع خبراء الطقس والارصاد في تقرير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم الخميس في ليبيا أن تستمر الاجواء المعتدلة على مناطق الساحل وارتفاع للرطوبة، واجواء ساخنة على مناطق الجنوب والدواخل.

ووفقا للتقرير فإن الطقس يشهد إستمرار الاجواء المعتدلة على طول المناطق الساحلية وخاصة مناطق الساحل الشرقي وساحل الخليج نتيجة هبوب الرياح البحرية التي تعمل على تلطيف الأجواء بشكل واضح مع إرتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة السطحية خصوصا خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة على المناطق الساحلية تتراوح بشكل عام مابين 26°-32° وتنخفض ساعات الليل إلى 22° في بعض المناطق .

في حين تستمر الاجواء صيفية ساخنة على كافة المناطق الداخلية و الجنوبية مع درجات حرارة تتراوح بشكل عام مابين 32°-40° ، وتنخفض خلال ساعات الليل إلى بداية ومنتصف العشرينيات .

النشرة البحرية :

خفيف الموج يوم الغد على الساحل الغربي وساحل الخليج خلال ساعات النهار ويكون مضطرب نسبياً خلال ساعات الليل ، ويكون خفيف الموج يوم الجمعة على هذه السواحل .

في حين يكون مضطرب نسبياً خلال اليومين القادمين على الساحل الشرقي، وإرتفاع الموج يتراوح عموماً مابين 0.5-1.9 متر ، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن البحر .

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