مدير طبي مصراتة: أمامنا أيام صعبة لمواجهة كورونا

قال مدير عام مركز مصراتة الطبي، إيهاب البيرة، إن إدارة المركز تستعد لمواجهة أيام قد تكون صعبة واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد بإدارة المركز، الأربعاء، استدعي فيه جميع رؤساء الأقسام الطبية بالمركز، بحسب مكتب الإعلام بمركز مصراتة الطبي.

وسجل مركز مصراتة الطبي، الأربعاء، 163 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء تحاليل 549 عينة، من بينها 129 حالة مخالطة و34 جديدة.

وأفاد المكتب، أن جرى التركيز خلال الاجتماع حول التحدي القادم الذي ستواجهه إدارة المركز مع الأقسام الطبية لوضع حد لانتشار كوفيد19 بعد تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقل المكتب عن البيرة، قوله: “إن تعليمات قد صدرت لجميع الأقسام الطبية باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة ووضع المعقمات ووقف الزيارات، وتتبع حالات الاشتباه، والتعامل معها بأقصى درجات العناية اللازمة”.

وأكد المكتب، عدم وجود قسم للعزل داخل مركز مصراتة الطبي، لافتًا إلى أنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ قرار باستحداث قسم للحالات الطارئة التي تحتاج لعناية طبية عاجلة تضم جميع التخصصات الطبية للحالات المصابة بالفيروس.

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