أطفال وحمام في توديع رئيس المجلس الرئاسي بمطار طبرق

غادر رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، ووزير الداخلية السيد خالد مازن مدينة طبرق مساء اليوم الأربعاء، متوجهاً إلى العاصمة طرابلس.

وذكرت صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على «الفيسبوك» أن مجموعة من أطفال طبرق رفقة عدداً من الحمائم البيض كانت في توديع المنفي.

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ووصل رئيس المجلس الرئاسي السبت الماضي إلى طبرق قادماً من جمهورية مصر العربية، وعقد بطبرق سلسلة من الاجتماعات التشاورية.

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