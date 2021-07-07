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المختبر المرحعي مصراتة: إصابة طفلة رضيعة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المختبر المرحعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة، الأربعاء، عن إصابة طفلة رضيعة لم تتجاوز سبعة أشهر بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المختبر المرحعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة، في بيان، أن نسبة إصابات المواطنين بكورنا تجاوزت 50٪ من العينات المدروسة، من بينها حالة إصابة لطفلة لم تتجاوز السبعة أشهر.

وأوضح المختبر المرحعي أنه تم تسجيل أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية لليوم التاني علي التوالي.

ولفت المختبر إلى تزايد وتيرة معدل الإصابات اليومي بنتائج المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة ليتجاوز اليوم 200 إصابة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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