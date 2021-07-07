ملك الأردن أول زعيم عربي يلتقي بايدن.. وهذه أبرز الملفات

قال مصدر مطلع لسكاي نيوز عربية، الأربعاء، إن لقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، في 19 يولوي الجاري سيتطرق إلى تطوير العلاقات بين الدولتين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن اللقاء المرتقب بين العاهل الأردني والرئيس الأميركي سيتناول أيضا القضية الفلسطينية والعديد من الملفات التي تخص منطقة الشرق الأوسط بما فيها الملف السوري والعراقي والليبي واللبناني.

وأكد أن الأردن يرى في الإدارة الأميركية الحالية فرصة كبيرة لإعادة التوازن في الشرق الأوسط وإعادة وضع القضية الفلسطينية على مسارها الصحيح من خلال المضي قدما بناء على حل الدولتين.

وأوضح المصدر أن ولي العهد الأردني الأمير حسين، سوف يحضر اللقاءات الرسمية التي سيعقدها العاهل الأردني في كل من البيت الأبيض والكونغرس.

وأكد أن زوجة العاهل الأردني الملكة رانيا عبد الله، ستكون بصحبتهم خلال الجولة التي سوف تستمر لمدة أسبوع.

وأضاف أن مواقف الأردن والعلاقة بين بايدن والعاهل الأردني خلال الـ15 عاما الأخيرة، دفعت البيت الأبيض إلى اختيار ملك الأردن كأول زعيم عربي يلتقيه بايدن.

وأشار إلى أن اجتماعات العاهل الأردني مع عدد من القيادات الأميركية السياسية والعسكرية في البيت الأبيض والكونغرس بغرفتيه الشيوخ والنواب، سوف تتطرق للمخاطر الأمنية بالشرق الأوسط، إضافة إلى ملف كورونا وتبعاته، فضلا عن الملفات السياسية.

وكشف المصدر أن الزيارة تضم في برنامجها عقد لقاء مع مراكز أبحاث لمناقشة بعض الملفات السياسية التي تخص الشرق الأوسط، خاصة في ظل التغيرات في الحكومة الإسرائيلية بعد رحيل بنيامين نتانياهو.

وكان البيت الأبيض قد أصدر، الأربعاء، بيانا رحب فيه بزيارة العاهل الأردني، وقال إن بايدن يتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات.