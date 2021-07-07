مختار الجدال: أمريكا تدفع لإجراء الانتخابات في موعدها بكل الوسائل

قال مختار الجدال، المحلل السياسي الليبي، إنه منذ البداية وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، هناك من يريد لجنيف أن تتعثر وخاصة المستفيدين من الوضع الراهن.

وأكد الجدال في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن لجنة الـ75 لملتقى الحوار ستعاود الكرة من جديد وتجتمع في جنيف أو ربما في مكان آخر لمحاولة وضع قاعدة دستورية، لأن المجتمع الدولي، وخصوصا واشنطن، تدفع باتجاه المحافظة على موعد الانتخابات وإجرائها بكل الوسائل الممكنة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن مفوضية الانتخابات باشرت بالإجراءات التي لا تحكمها القاعدة الدستورية، فيما صرح رئيسها عماد السايح بأنه يمكن أن ينتظر حتى أغسطس وهي فرصة لمجلس النواب ولجنة الـ75 لوضع حلول، بضغط من المجتمع الدولي.

وحول موقف الجيش الوطني الليبي، قال الجدال إن الجيش الليبي أكد رغبته الواضحة في دعم الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات، إلا أنه سينتظر حتى ديسمبر ، وسيكون رده رادعًا وقويًا في حال أفشلت جماعة الإسلام السياسي تنظيم الانتخابات، فيما لم يستبعد أن تتجدد الحرب مجددًا، لتضع الكلمة الفصل.