«الحبري» يعلن حضوره مراسم تسليم المراجعة الدولية لمصرفي طرابلس والبيضاء

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” حضوره غداً الخميس مراسم تسليم تقرير شركة ديلويت الخاص بمراجعة حسابات المصرفين المركزيين بطرابلس والبيضاء.

ويسلم المبعوث الأممي إلى ليبيا التقرير غداً الخميس لرئيس المجلس الرئاسي بحضور محافظ المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” ومحافظ مركزي البيضاء “علي الحبري”.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تسليمها تقرير فريق المراجعة الدولية الخاص بحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، غدا الخميس، إلى الجهات المعنية وذلك بحضور المسؤولين الليبيين في احتفالية بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس.

وسيحضر تسليم التقرير كل من رئيس وعضوي المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري، وعدد من المستشارين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.

وأكد «الدبيبة» للمبعوث الأممي أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه بأسرع وقت ممكن والذي من خلاله نستطيع توحيد الجهود للبناء.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن أي ملاحظات تتعلق بالاداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبلنا.