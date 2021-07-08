الدبيبة يتسلم تقرير المراجعة الدولية الخاص بمركزي طرابلس والبيضاء

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء الأربعاء، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر حسابه على فيسبوك، في بيان، أن الدبيبة أكد خلال اللقاء على أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن والذي من خلاله نستطيع توحيد الجهود للبناء.

وأوضح الدبيبة أن “أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبلنا”.

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